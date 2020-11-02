Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды ● В России и в Крыму по-разному оценивают опреснение морской воды ● Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма ● Власти России обещают, что после решения проблем с водой в Крыму вырастут тарифы ● Крым досрочно получил 870 млн рублей на решение проблем с водой
Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя
Воды крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, который испытывает дефицит воды из-за засухи.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника», – заявили в управлении информации и пресс-службы главы Крыма.
Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что сейчас ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. Эти объекты принесут региону до 60 тысяч кубометров в сутки.
Представитель Крыма отметил, что самым надежным источником водоснабжения является опреснение. Он призвал с осторожностью разрабатывать подземные источники, чтобы не навредить экологии.
В конце сентября стало известно, что в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды. Сергей Аксенов тогда сообщил, что предложения по строительству такого сооружения подготовят в правительстве.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму водители яхт и катеров вредят морским животным. Этим летом ученые заметили у берегов Крыма редкого дельфина-альбиноса, при встрече эксперты даже невооруженным взглядом смогли оценить, что животное пострадало от винта какого-то судна.
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