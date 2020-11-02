Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя

Воды крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, который испытывает дефицит воды из-за засухи.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника», – заявили в управлении информации и пресс-службы главы Крыма.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что сейчас ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. Эти объекты принесут региону до 60 тысяч кубометров в сутки.

Представитель Крыма отметил, что самым надежным источником водоснабжения является опреснение. Он призвал с осторожностью разрабатывать подземные источники, чтобы не навредить экологии.

В конце сентября стало известно, что в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды. Сергей Аксенов тогда сообщил, что предложения по строительству такого сооружения подготовят в правительстве.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму водители яхт и катеров вредят морским животным. Этим летом ученые заметили у берегов Крыма редкого дельфина-альбиноса, при встрече эксперты даже невооруженным взглядом смогли оценить, что животное пострадало от винта какого-то судна.

Черное море заселяют новые обитатели. За последние пять лет в Черном море крымскими учеными было обнаружено около 100 новых видов морских обитателей.

В крымских водохранилищах вода продолжает убывать, реки высыхают. Ситуация с наполнением водохранилищ Крыма продолжает оставаться критической. Из-за отсутствия осадков и засухи воды в большинстве водоемах осталось меньше половины.

Жуткое зрелище: что представляют из себя водохранилища в Крыму. Бахчисарайское - одно из малых водохранилищ Крыма - находится в устье реки Кача под Бахчисараем, на балке Эгиз-Оба.