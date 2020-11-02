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Власть

Развожаев «перекроил» правительство Севастополя

08:26 понедельник, 2 ноября 2020
Севастополь
Развожаев «перекроил» правительство Севастополя

фото © m.infox.ru

В Севастополе изменилась структура правительства. Решение об этом губернатор Михаил Развожаев озвучил на внеплановом заседании правительства.

В частности, несколько департаментов и управлений было преобразовано и переименовано.

Образовано управление по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя, ему переданы функции департамента экономического развития в сфере реализации ФЦП. Создано управление по тарифам, которому переданы функции в сфере регулирования цен от департамента городского хозяйства. Также создано управление туризма Севастополя с функциями, которые перешли от главного управления культуры Севастополя в сфере туризма.

Что касается новых департаментов, то создан департамент природных ресурсов и экологии Севастополя на базе одноименного главного управления. Департамент сельского хозяйства преобразован в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.

Департамент общественных коммуникаций Севастополя переименован в управление информационной политики города. Оно будет заниматься коммуникациями со средствами массовой информации.

Кроме того, принято решение о переименовании департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя в аппарат губернатора и правительства Севастополя. Это сделано для приведения формальностей в соответствии с уставом города.

Итого в структуре правительства Севастополя осталось 33 органа исполнительной власти. Кроме того, Михаил Развожаев утвердил состав правительства Севастополя.

В него вошли губернатор Севастополя и его заместители губернатора, руководители департаментов здравоохранения, капитального строительства, образования и науки, внутренней политики, архитектуры, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, труда и социальной защиты населения, финансов, экономического развития, цифрового развития, а также департамента природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что имена руководителей этих департаментов будут озвучены в ближайшие дни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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