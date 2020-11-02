Прогноз погоды в Крыму на понедельник 2 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 2 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами западный ветер 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (ветер западный местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 13, ночью около 12 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 18, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 19, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 28, на Кипре - 25, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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