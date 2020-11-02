Правительство Севастополя призвали срочно заняться «дырой» в налогах

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По данным ФНС, ситуация с ГУПами лучше не становится.

Управление Федеральной налоговой службы в Севастополе просит правительство Севастополя принять действенные меры по снижению убытков подведомственных ему ГУПов и скорейшему выводу госсектора экономики из категории «убыточных». Эта просьба содержится в письме УФНС «Об убыточной деятельности государственных унитарных предприятий» номер 16-12/08158 от 23.09.2020.

Как сообщает УФНС, из 27 применяющих общую систему налогообложения ГУПов, 7 (35%) отчитались по итогам 2019 года об убытках в размере 791,1 млн рублей, что составляет 44% от общей суммы убытков по региону.

Из разряда «убыточных» вышло ровно одно предприятие – ГУП «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе». Снизить убытки на 83,1 млн – но остаться убыточным – смог «Севморпорт». Еще два ГУПа – «Объединенная электросетевая компания» и «Садовод» смогли снизить убытки на 1,12 млн рублей, но оба предприятия с 2018 года находятся в стадии банкротства. ГУП «Пансионаты Севастополя» уточнил свою декларацию, сравнял доходы с расходами и «вышел в ноль».

93% всех убытков госсектора экономики Севастополя дают четыре налогоплательщика. Суммарные убытки в 740 млн рублей показали «Севэлектроавтотранс», «Севтеплоэнерго», «АО «Севастопольский винодельческий завод» и сравнительно недавно созданный «Севастопольстройпроект». При этом, отмечают налоговики, сумма убытков по ним росла в течение всего 2019 года.

«Таким образом, принимаемые в 2019 году правительством Севастополя и руководством указанных организаций меры по выводу из разряда «убыточных» не принесли ожидаемых результатов», – констатирует фискальный орган.

Из документов, которые предоставили «проблемные» ГУПы, следует, что основными причинами убыточности оказались тарифы ниже экономически обоснованного уровня, затраты на содержание основных фондов, рост кредиторской задолженности и сомнительные долги. Главной проблемой «Севастопольстройпроекта», например, оказалась недостаточность собственных оборотных средств для реализации социальных ипотечных программ.

УФНС считает необходимым подчеркнуть, что правительство Севастополя не предоставило ведомству свое видение причин убыточности ГУПов и «перспектив вывода предприятий из разряда убыточных» – хотя запрос №16-12/00749 об этом был сделан еще 28 января 2020 года.

Отдельные вопросы у налоговой вызвала эффективность деятельности ГУПов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Севастополя. СЭЗ предоставляет предприятиям различные налоговые льготы и послабления, но в случае госсектора это приводит к негативным результатам, считают в УФНС.

Так, сумма полученных «Севморпортом» и «Севастопольским винзаводом» льгот по налогам и взносам составила 81,2 млн рублей, что на 32,5% превышает капитальные вложения этих предприятий.

«Даже экономия на полученных льготах по налогам не способствует получению прибыли от финансово-хозяйственной деятельности», – критикует управление ГУПами УФНС. Подчеркивая, что ранее «неоднократно обращалось внимание» правительства Севастополя на то, что госпредприятия не способны самостоятельно реализовывать какие-либо декларируемые инвестпроекты по причине либо убыточности, либо банкротства. В связи с чем УФНС предлагает «рассмотреть вопрос» пребывания ГУПов в реестре участников СЭЗ.

Напомним, ранее эксперты усмотрели определенную инвестиционную активность в Севастополе, но картина получилась весьма общей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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