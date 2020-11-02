После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом

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За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из Украины.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5625 человек.

Выздоровевших за весь период – 5469 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

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