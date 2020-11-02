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Власть

Погребенная под ТЦ в Севастополе античная усадьба получит шанс

11:02 понедельник, 2 ноября 2020
Севастополь

Объект культурного наследия ожидает государственной экспертизы.

Усадьба № 10 в Севастополе, более 15 лет назад сокрытая от посторонних глаз под фундаментом торгового центра на проспекте Героев Сталинграда, возможно, станет доступной для посещений. Об этом сообщили в управлении охраны объектов культурного наследия города — именно в его ведении находится сегодня античная усадьба.

Напомним, «тайную усадьбу» № 10 в сентябре этого года под фундаментом торгово-офисного центра «Омега» на проспекте Героев Сталинграда, 46а, обнаружили активисты движения «Севпарки».

По информации общественников, в начале 2000-х годов объект был законсервирован, и если сегодня облагородить усадьбу, у севастопольцев появится еще одно пространство для соприкосновения с историей. Тем более технически возможность для этого есть — высота свода подземелья позволяет находиться там посетителям в полный рост, отметили активисты.

Как сообщили в Севнаследии, усадьба № 10 в марте 2019 года приказом № 100 внесена в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в 2021 году ведомство намерено провести государственную историко-культурную экспертизу объекта.

Это позволит впоследствии включить объект культурного наследия в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и даст основания сохранить, популяризировать, поставить под государственную охрану и музеефицировать усадьбу № 10, отметили в Севнаследии.

Там уточнили, что на данный момент не уполномочены создавать музейное пространство на базе усадьбы, и есть ли такие планы у собственников торгового центра, неизвестно. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что открыты к обсуждению таких проектов с собственниками торгового объекта, общественными организациями, музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и другими заинтересованными сторонами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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