Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал ● Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя ● Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды ● В России и в Крыму по-разному оценивают опреснение морской воды ● Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма
Опреснение морской воды для снабжения Крыма названо запасным вариантом
фото © Новости Крыма
Опреснение морской воды для снабжения населения Крыма и Севастополя будет запасным вариантом.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется: кроме самой установки нужно посмотреть выпуск в море достаточно глубокий этого рассола, как подача в сеть произойдет, как подача электроэнергии – они достаточно энергоемкие. Мы этот вариант ни на один день не останавливаем, прорабатываем, просчитываем, делаем технико-экономическое обоснование – это как запасной вариант, чтобы в случае недостатка воды мы могли его запустить сразу в работу», – сказал Хуснуллин.
Основным источником питьевой воды для подачи населения рассматриваются запасы подземных вод, добыть которые гораздо дешевле, чем строить и эксплуатировать опреснительные установки.
«Хотя, кстати, если изначально мы начинали и была высокая стоимость, то теперь цифры, которые коллеги называют – они уже ближе к той цене, которая в Крыму существует», – отметил вице-премьер.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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