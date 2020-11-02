Оказалось, что каждый пятый турист едет в Крым ради музеев

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Почти 20% туристов выбирают Крым для культурно-познавательного туризма, сообщает пресс-служба Минкурортов РК, основываясь на данных соцопроса.

По данным социологического исследования, составленного на основе анкетирования более 6 тыс. гостей полуострова, проведенном Министерством курортов и туризма Республики Крым, 19% туристов выбирают Крым, прежде всего, для культурно-познавательного туризма. Так, из более 5 млн. туристов, отдохнувших с начала года в Крыму, только музеи посетили свыше 2 млн. гостей полуострова. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе Международного форума-фестиваля «АртЦифровизация» 2020.

— В перспективе мы видим возможности для создания дополнительных точек притяжения при реконструкции исторических центров городов Крыма и докапитализации действующих объектов показа. Так, к примеру, в Алупке всемирно известный Воронцовский дворец посещает порядка 600 тыс. человек в год. Можно удвоить эти показатели, создав вокруг этого объекта показа дополнительную туристическую инфраструктуру. Это инвестиции в реконструкцию исторических улиц Алупки, старинных дач и вилл с очень интересной архитектурой, принадлежащие когда-то приближенным ко двору, — отметил министр.

По его словам, в этом туристическом культурном кластере можно создавать дополнительные для туриста развлекательные объекты – площадки для исторических инсталляций, для фудкортов, для небольших мероприятий в период особой санитарно-эпидемиологической обстановки. Развивая при этом не только сам объект показа, но и создавая дополнительные круглогодичные рабочие места в небольших курортных городах, где это особо затребовано.

— На сегодня же, туристическая привлекательность данного региона не работает в комплексе, четко разделяясь на пляжный отдых летом и музейно-исторический в остальное время года, когда посещение Алупки ограничивается дворцом. При этом мы понимаем, что при таких условиях возвратность туриста находится на очень низком уровне, что негативно сказывается на экономической составляющей всего курортного микрорегиона, — подчеркнул Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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