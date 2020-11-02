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Происшествия

Крымчанин в теплицах выращивал коноплю

15:19 понедельник, 2 ноября 2020
Симферополь

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность 37-летнего жителя Симферопольского района, который организовал выращивание в теплицах наркосодержащих растений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Свой преступный бизнес мужчина вел на территории собственного домовладения, высадив рассаду конопли в специально сконструированные теплицы.

Правоохранителями установлено, что за растениями осуществлялся постоянный уход, полив и прополка. Для получения больших объемов зеленой массы использовались удобрения и подкормки.

Всего у местного жителя оперативники изъяли 33 произрастающих наркосодержащих растений и около 2 кг сухого наркосодержащего вещества. Согласно действующему законодательству, масса обнаруженных веществ относится к крупному размеру.

Сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому району в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 231 Уголовного кодекса РФ (Незаконное хранение наркотических средств и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальное наказание, предусмотренное за такие деяния, связано с лишением свободны на срок от 2 до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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