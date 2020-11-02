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Крым и глобальное потепление: какой будет погода в будущем
фото © Новости Крыма
Глобальное потепление неминуемо приведет к перераспределению осадков, в результате чего Крым, а также Краснодарский край России и другие южные регионы станут еще более засушливыми, заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
Ранее ученые заявили, что таяние льда в Арктике приведет к повышению температуры воздуха уже в эти 10 лет. По их словам, таяние ледниковприводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты, а это вызывает повышение температуры воздуха.
Роман Вильфанд пояснил, что глобальное потепление имеет выраженные пространственные и временные особенности. При этом полярные и северные регионы более чувствительны к увеличению числа парниковых газов.
«Повышение температуры в Арктике происходит в 3-3,5 раза быстрее, чем в южных широтах», - подчеркнут он.
По словам российского ученого, главной опасностью глобального потепления является даже не повышение температуры в чистом виде, а возникающие в результате него процессы: «Согласно моделям физико-математического моделирования климата, при увеличении парниковых газов происходит перераспределение осадков. Для Крыма, Южного федерального округа и всех территорий, расположенных в южных широтах, это чревато определенными последствиями».
«Так, если в целом по земному шару объем водяного пара останется неизменным, то большее количество осадков будет выпадать в северных районах. В умеренных широтах оно существенно не изменится, а вот в южных широтах осадков станет значительно меньше. Таким образом аридные районы станут еще более засушливыми», - подчеркнул Вильфанд.
Озвученные научным руководителем Росгидромета выводы, основанные на моделях климата, очень существенны. Они описывают прямую связь изменения количества осадков на юге России с глобальным потеплением. При этом ученый подчеркнул, что осадков станет меньше не только в Крыму и Краснодарском крае, но и в южных широтах – на юге Китая, в Индии и других странах.
По мнению собеседника издания, последние исследования позволяют сделать предположение, что в результате увеличения температуры продолжится таяние льдов в Арктике.
«По существующим климатическим моделям, если к середине нынешнего века в Арктике льды будут образовываться только зимой, то к концу века, возможно, даже зимой льды будут только в районе полюса».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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