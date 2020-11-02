Какой сегодня праздник 2 ноября

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Сегодня, 2 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День провозглашения Российской Империи

В этот день Петр I отказался от царского титула и получил титул Императора Всероссийского, при этом он стал обладать неограниченной властью. Названием Русского государства становится Всероссийская империя, а ее столицей стал Санкт-Петербург.

День поминовения всех усопших у западных христиан

Традиционно 2 ноября, вслед за Днем всех святых, католическая церковь отмечает День поминовения всех усопших верных (лат. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum). В отличие от Дня всех святых, это, прежде всего, поминовение умерших родных и близких. Поэтому его еще называют День всех душ.

Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества уже с самого ее начала. Оно входит органичной составляющей в верования как первобытного, так и современного человека. Проявления его разнообразны. С одной стороны это почитание, вера в охранительную силу духов умерших предков, с другой стороны — боязнь их мести.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших основан на догмате католицизма о чистилище. Люди должны помнить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

Артемьев день

Народный праздник «Артемьев день» отмечается 2 ноября (по старому стилю - 20 октября). В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Артемия Антиохийского. Другие названия праздника: «Артемий», «День атаманов», «День поминовения всех усопших».

Также сегодня, 2 ноября, отмечают такие праздники:

- День международного признания Санкт-Петербурга

- День памяти святого праведного отрока Артемия Веркольского

- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

- День памяти (Осенние Деды) в Беларуси

- Праздник мутных глаз

- День кормления птиц овсяным печеньем

- День гигантского омлета (Giant Omelette Celebration) в США

- День мертвых (Day of the Dead) в Латинской Америке

- День фаршированных яиц (National Deviled Egg Day) в США

- День работника культуры Кыргызстана

- День детей в ЮАР

- День всех святых в Швеции, Финляндии

- День прибытия индийцев на Маврикий

Сегодня именины празднуют: Герасим, Матрона, Артемий (Артем).

Что происходило 2 ноября в прошлые годы

1721 - - во время празднования Ништадтского мира Сенат поднес царю Петру I титул императора.

1894 - - вступил на престол последний российский император Николай II.

1903 - - вышел первый номер английской газеты «The Daily Mirror».

1914 - - Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.

1918 - СНК принял постановление «О мерах для улучшения снабжения Красной Армии предметами военного снаряжения».

1920 - - в США на президентских выборах победу одержал республиканец Уоррен Г. Гардинг.

1927 - - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР .

1936 - - Би-би-си начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.

1937 - - на пяти башнях московского Кремля установлены рубиновые звезды.

1940 - - введены персональные воинские звания для рядового и младшего начсостава РККА.

1947 - - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев(97,51 м).

1948 - на президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.

1955 - Журнал «Биллборд» опубликовал первый список ста лучших песен - Billboard Hot 100.

1962 - Президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе.

1976 - - на президентских выборах в США победу одержал демократ Джимми Картер.

1987 - - глава советского руководства Михаил Сергеевич Горбачев, выступая на торжественном собрании по случаю 70-й годовщины Великой Октябрьской революции, критиковал Сталина за политические ошибки.

1993 - - решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви одобрено палатой лордов британского парламента.

2000 - - в Великобритании умерла Ева Моррис, которая, согласно Книге рекордов Гиннеса, являлась самой старой женщиной в мире.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 ноября. Какие праздники будут завтра?

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