Водный кризис
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Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
фото © Новости Крыма
Ситуация с водой после ливней, которые обрушились на полуостров на выходных, не улучшилась.
Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охрименко.
«Возобновление стока временно наблюдается в низовьях Качи у села Суворово. Совсем небольшое. На остальных реках уровни воды изменялись в пределах 3-10 сантиметров. Повышение было кратковременное. Это то, что касается больших рек. В селевом бассейне, это округ Судака, тоже наблюдалось кратковременное возобновление стока на реках Таракташ, Ай-Серез в черте поселка Междуречье и в алуштинском округе река Ускут у села Приветное. Утром в субботу после дождей вода появилась, а в 14-16 часов – пропала. Такая же ситуация и на следующий день», - пояснила Наталья Охрименко.По ее словам, в итоге никакого увеличения количества воды в водохранилищах не наблюдается.
«Водохранилища ничего не получили. Наибольшие осадки выпали в бассейнах рек Черная, Кача и Альма. Наименьшие - на реках Салгир, Бельбек, Биюк-Карасу. На уровневом режиме все это не отразилось: долгожданное выпадение дождей улучшило синоптическую ситуацию, но гидрологическая ситуация не изменилась и притока воды еще нет», - рассказала гидролог.
По ее словам, немного могут улучшить ситуацию грядущие дожди.
«На этой неделе обещают небольшие осадки. Будем надеяться, что это приведет к тому, что возобновится сток. Но стоит понимать, что после длительной засухи это первые серьезные осадки. Наконец-то пошли дожди в горах, за трое последних суток – по 40-60 миллиметров - уже хоть что-то. Начнет хоть немного пополняться карст», - пояснила Наталья Охрименко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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