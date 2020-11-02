Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин

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Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.

«Это по-русски называется самообман. Грубо говоря, давайте возьмем миллион кубометров воды. Допустим, у вас есть водоносный горизонт с запасом в один миллион кубометров, который используют с целью водоснабжения. Вы можете качать воду одной скважиной, а можете качать тысячей скважин, но у вас запас в один миллион как был, так и остался. Он другим не станет. Под землей все взаимосвязано, там везде сплошные проблемы – в Крыму. Крым – это вообще одна большая проблема», – отметил гидрогеолог.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, которого назначили «куратором» по Крыму и Севастополю, призвал «не надеяться» на решение проблемы с дефицитом воды на полуострове за счет Днепра и «жить в сегодняшних условиях».

Также Хуснуллин сказал, что специалисты Росгеологии уверены, что вопрос с обеспечением Крымского полуострова водоснабжением можно решить с использованием местных источников воды, поэтому установка опреснительных установок может произойти только в крайнем случае.

Минэкономразвития России сообщило 29 октября, что на две недели раньше установленного срока направило более 870 млн рублей «на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя» из федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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