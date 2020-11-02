Происшествия
ДТП на Ялтинской трассе: один человек скончался и двое в больнице
В результате лобового столкновения двух иномарок на трассе Симферополь-Ялта один человек погиб и еще два получили травмы.
Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Крым.
«ДТП произошло в районе села Перевальное около 5:30 утра. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Honda Jazz, двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Opel Vectra под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля Opel госпитализированы с различными травмами», - сообщили РИА Новости Крым в ГИБДД.
Как ранее сообщалось, накануне в Красноперекопском районе полуострова водитель автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением из-за чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и упал в русло Северо-крымского канала. Два пассажира погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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