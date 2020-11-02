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Водный кризис

Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе

18:38 понедельник, 2 ноября 2020
Симферополь

В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.

Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

Изменения графиков подачи воды могут затронуть микрорайоны «Льдозавод», «Украинка», «Москольцо», «Жигулина роща», «Анатра» и целый ряд улиц, среди которых Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых подпольщиков, Лизы Чайкиной, Киевская (от улицы Толстого до Объездной), Гагарина, Гайдара, Семашко, Павленко, Гоголя, Калинина, Жигалиной, Мичурина.

Кроме того, сбои с водоснабжением возможны в пгт Грэсовский, Аграрное, Молодежное, а также на прилегающих улицах и переулках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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