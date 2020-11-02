Водный кризис
Развитие сюжета: Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму ● Севастополю не хватает воды из-за приезжих ● Опреснение морской воды для снабжения Крыма названо запасным вариантом ● Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал ● Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя
Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе
В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
Изменения графиков подачи воды могут затронуть микрорайоны «Льдозавод», «Украинка», «Москольцо», «Жигулина роща», «Анатра» и целый ряд улиц, среди которых Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых подпольщиков, Лизы Чайкиной, Киевская (от улицы Толстого до Объездной), Гагарина, Гайдара, Семашко, Павленко, Гоголя, Калинина, Жигалиной, Мичурина.
Кроме того, сбои с водоснабжением возможны в пгт Грэсовский, Аграрное, Молодежное, а также на прилегающих улицах и переулках.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополю не хватает воды из-за приезжих. Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.
Спальные районы Севастополя не убирались несколько недель. Урны во дворах многоквартирных домов либо были переполнены, либо просто сломаны.
Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал. Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова становится все более сложной, в связи с чем то и дело возникает вопрос, стоит ли крымчанам рассчитывать на воду из Днепра.
В Крыму не хватает электричества для Черноморского флота России. Регуляторы энергорынка обнаружили необходимость в новых электростанциях на территории Крыма и Тамани для покрытия дефицита электроэнергии.
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин
Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.
Зубков назвал «преступлением» и «коррупцией» приватизацию крымской «Массандры»
Крымский бизнесмен, владелец парков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков назвал «преступлением» решение властей Крыма отдать под приватизацию винзавод «Массандра».
После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом
За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.
13 часов назад
Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал
13 часов назад
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
4 часа назад
В крымском храме во время службы начался пожарфото
7 часов назад
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.