Происшествия
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
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В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
«Водитель автомобиля Nissan, выезжая с улицы Мира, совершая поворот налево, нарушил требования ПДД и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. В результате столкновения неотложку отбросило в столб линии электропередач. Пострадали пять человек: водитель скорой помощи, фельдшер, врач и пациент, а также водитель автомобиля Nissan. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили РИА Новости Крым в УГИБДД МВД по РК.
Руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко уточнил, что все в скорой помощи были пристегнуты.
«Бригада санитарной авиации везла беременную женщину из Алушты. К счастью все были пристегнуты. Пациентку передали другой бригаде, она была доставлена в медучреждение. Наши сотрудники госпитализированы в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи, - сообщил Сергей Олефиренко. - Проблесковые маячки на машине скорой были в момент аварии включены».
Автомобиль санитарной авиации получил серьезные повреждения. Стоит отметить, что это новая машина, полученная в этом году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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