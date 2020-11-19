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Происшествия

Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина

17:01 четверг, 19 ноября 2020
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина

фото © aif.ru

В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Nissan, выезжая с улицы Мира, совершая поворот налево, нарушил требования ПДД и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. В результате столкновения неотложку отбросило в столб линии электропередач. Пострадали пять человек: водитель скорой помощи, фельдшер, врач и пациент, а также водитель автомобиля Nissan. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили РИА Новости Крым в УГИБДД МВД по РК.

Руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко уточнил, что все в скорой помощи были пристегнуты.

«Бригада санитарной авиации везла беременную женщину из Алушты. К счастью все были пристегнуты. Пациентку передали другой бригаде, она была доставлена в медучреждение. Наши сотрудники госпитализированы в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи, - сообщил Сергей Олефиренко. - Проблесковые маячки на машине скорой были в момент аварии включены».

Автомобиль санитарной авиации получил серьезные повреждения. Стоит отметить, что это новая машина, полученная в этом году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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