«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове

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Директор по производству ГУП «Вода Крыма» Игорь Данилович рассказал, сколько воды осталось в водохранилищах, которые снабжают Симферополь.

По его словам, засуха в Крыму «превзошла все ожидания».

«На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища. Это Аянское, Симферопольское и Партизанское. Так просто для информации. Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4, 900. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,900 проектный объем. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических», – сказал Данилович.

Накануне глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что из подземных источников, расположенных западнее Симферополя, начнут дополнительно выкачивать до 80 тыс. кубометров воды в сутки.

2 ноября сообщалось, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.

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