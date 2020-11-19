Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков ● В Евпатории вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму снова изменили график подачи воды ● В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости ● Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой
«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове
фото © Крым.реалии
Директор по производству ГУП «Вода Крыма» Игорь Данилович рассказал, сколько воды осталось в водохранилищах, которые снабжают Симферополь.
По его словам, засуха в Крыму «превзошла все ожидания».
«На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища. Это Аянское, Симферопольское и Партизанское. Так просто для информации. Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4, 900. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,900 проектный объем. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических», – сказал Данилович.
Накануне глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что из подземных источников, расположенных западнее Симферополя, начнут дополнительно выкачивать до 80 тыс. кубометров воды в сутки.
2 ноября сообщалось, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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