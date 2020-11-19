Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.6
воздух +5
море +15

Водный кризис

«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове

09:33 четверг, 19 ноября 2020
«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове

фото © Крым.реалии

Директор по производству ГУП «Вода Крыма» Игорь Данилович рассказал, сколько воды осталось в водохранилищах, которые снабжают Симферополь.

По его словам, засуха в Крыму «превзошла все ожидания».

«На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища. Это Аянское, Симферопольское и Партизанское. Так просто для информации. Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4, 900. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,900 проектный объем. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических», – сказал Данилович.

Накануне глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что из подземных источников, расположенных западнее Симферополя, начнут дополнительно выкачивать до 80 тыс. кубометров воды в сутки.

2 ноября сообщалось, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бездомным животным Севастополя гарантировали общественный контроль. Заксобрание приняло в двух чтениях поправки к закону № 192-ЗС «Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе».

На многоэтажку для переселенцев Ялте выделили 348 млн рублей. В Крыму выделят дополнительные средства на строительство многоквартирного дома для переселения семей из ветхого и аварийного жилья в Ялте.

С начала года в Симферополе снесли более тысячи гаражей. Более тысячи установленных без правовых оснований металлических гаражей демонтировано в Симферополе с начала года.

В Евпатории вводят ограничения на подачу воды. Ограничения подачи воды в ночное время введены в Евпатории.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

За 18 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Названо самое странное свойство коронавируса

Названо самое странное свойство коронавируса

SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».

Общество
Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе

Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе видео

В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.

Власть
Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации