Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● В Крыму 214 новых заражений коронавирусом ● В Крыму более двух тысяч детей находятся на дистанционном обучении ● Рестораторы Севастополя просят власть не делать их ковид-врагами ● Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть
Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет
Власти Крыма рекомендовали руководителям предприятий перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.
«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы», – сказано в тексте документа.
Меры предпринимаются для недопущения распространения коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 72% из скончавшихся за неделю пациентов с COVID-19 составляют граждане старше 65 лет.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 222 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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