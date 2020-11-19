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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет

11:11 четверг, 19 ноября 2020

Власти Крыма рекомендовали руководителям предприятий перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы», – сказано в тексте документа.

Меры предпринимаются для недопущения распространения коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 72% из скончавшихся за неделю пациентов с COVID-19 составляют граждане старше 65 лет.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 222 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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