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Власть

В Ялтинском горно-лесном заповеднике началась стройка

14:31 четверг, 19 ноября 2020
Ялта
В Ялтинском горно-лесном заповеднике началась стройка

фото © Новости Крыма

В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в районе верхней Массандры, началась стройка.

Статус территории запрещает любую хозяйственную деятельность, тем более, строительство. Единственное, что разрешено, – развивать экологический и познавательный туризм развивать. Однако желающих возвести в заповедник домик, гостиницу, баню и так далее хоть отбавляй.

«Приехала крупная строительная техника, самосвал с щебенкой. Выдрали сосняк на одной из красивейших видовых площадок поселка, где отдыхала вся Массандра – рассказала местная жительница Любовь Павлова. – Скоро появится железный забор. Нас за корзинку грибов штрафуют. Собак выгуливать нельзя – лесники все время гоняют. А вот так делать можно?!»

«Когда крымскую сосну исключили из Красной книги, стало понятно, что ждет заповедники», – комментируют крымчане. Один из местных жителей напоминает, что несколько раз в этом году горел лес вдоль дороги к Массандровскому дворцу: «Кто-то конкретно готовит себе место под строительство! И это притом, что срезаны целые, живые деревья! Законы о заповедниках? Не, не слышали…»

Другой крымчанин напоминает, что статус Ялтинского горно-лесного заповедника хотят понизить до национального парка, что позволит на законных основаниях строить отели и устраивать различные аттракционы в границах ООПТ.

Застройщик попавшего на видео участка утверждает, что участок находится в частной собственности и в заповедник не входит. Однако случаи, когда особо охраняемые территории внезапно меняют свои границы, в Крыму не редкость.

В тексте использованы материалы: Новый день

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В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в районе верхней Массандры, началась стройка.

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