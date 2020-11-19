В Ялте завели дело на самого скандального журналиста

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Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».

Дело дошло до суда, но, как утверждает журналист, заседание перенесли.

Сардыко пояснил, что его обвинили в нецензурной брани в адрес мужчины, который сопровождал заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова, пока он шел по набережной.

«Оказывается, достаточно сделать в полицию заявление, приведя троих лжесвидетелей, и любому человеку будет грозить до 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России. Неужели это новый способ борьбы с неугодными журналистами? Да, я очень много критиковал Шапортова за плохое кураторство департаментом муниципального контроля. Что ж, будем защищаться и бороться за правду в суде!» – написал Сардыко в Фейсбуке.

По информации «Аргументов недели Крым», инцидент, из-за которого на Сардыко подали в суд, произошел 7 ноября, когда он, встретив заместителя главы администрации, пытался привлечь внимание к несанкционированной торговле. Согласно протоколу полиции, журналист «в присутствии граждан выражался грубой нецензурной бранью, оскорбительно приставал к гражданам, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок, т.е. совершил правонарушение, что предусматривает административную ответственность ч.1 ст.20.1 КоАП России». Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На сайте администрации Ялты нет информации по поводу иска в отношении журналиста. Также сам Шапортов публично не комментировал ситуацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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