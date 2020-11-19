В Украине планируют запустить бесплатные курсы для крымчан

Решение о финансировании подготовительных курсов для абитуриентов из Крыма ожидается до конца ноября.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина, которая состоит в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций.

«Наш комитет внес правки в проект государственного бюджета и запросил 100 миллионов гривен для финансирования этих бесплатных подготовительных курсов. Сейчас все зависит от решения бюджетного комитета. Я думаю, результат будет или уже к концу этой недели, или максимум на следующей», – отметила народный депутат.

Ранее 18 украинских правозащитных организаций обратились к украинским властям с призывом заложить в бюджете на 2021 год средства, для того чтобы организовать информационную кампанию и подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий. По информации правозащитников, Министерство образования и науки Украины не запросило средства на эти цели. В свою очередь, Юлия Гришина заверила, что это не единственный способ обеспечить финансирование.

«Пусть Министерство образования со своей стороны не запрашивало отдельную бюджетную программу для этих целей – возможно, они включили расходы на курсы в другую программу. Так или иначе, наш комитет как основной субъект законодательной деятельности подал такие предложения, отдельные депутаты также подавали их от своего имени», – объяснила Гришина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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