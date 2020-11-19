В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса

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Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки подтверждена у 59 человек.

Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3695.

За сутки выздоровели 123 человека, с начала пандемии переболели 3038 человек, 99 человек скончались.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12947 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8673 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 228 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. В Республике Крым зарегистрировано еще шесть смертей от новой коронавирусной инфекции.

В Крыму 214 новых заражений коронавирусом. За 18 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму зарегистрирован рост заболеваемости пневмониями. На полуострове зарегистрирован незначительный рост заболеваемости пневмониями по сравнению с прошлой неделей.

Ковидную плазму в Симферополе за неделю сдали только 12 человек. Центр крови в Симферополе за неделю принял плазму у 12 человек, переболевших коронавирусом.