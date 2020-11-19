Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● В Крыму 214 новых заражений коронавирусом ● В Крыму более двух тысяч детей находятся на дистанционном обучении ● Рестораторы Севастополя просят власть не делать их ковид-врагами
В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса
фото © pravda.com.ua
Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки подтверждена у 59 человек.
Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3695.
За сутки выздоровели 123 человека, с начала пандемии переболели 3038 человек, 99 человек скончались.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12947 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8673 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 228 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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