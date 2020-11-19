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Власть

В Севастополе просят отменить частичный запрет на посещение Сапун-горы

В Севастополе просят отменить частичный запрет на посещение Сапун-горы

фото © Форпост

Речь идет об ограничениях проезжать на территорию музейного комплекса на детских велосипедах и самокатах.

Родители маленьких севастопольцев недоумевают из-за решения руководства севастопольского военно-исторического музея-заповедника о запрете гулять по территории мемориального комплекса «Сапун-гора» маленьким детям с велосипедами и самокатами.

Напомним, такие ограничения, ранее невиданные в Севастополе, были введены в конце лета 2020 года после завершения одного из этапов реконструкции «Сапун-горы», когда комплекс был окружен высоким забором.

Запрет пускать на территорию музея детей на велосипедах, роликах и самокатах – личное решение бывшего директора Николая Мусиенко.

При этом в городских пабликах в соцсетях продолжают набирать популярность заявления с просьбой отменить эти нововведения.

«Нам нужно воспитывать молодое поколение, экономика идет в цифровизацию, все музеи планеты стараются привлечь посетителей, а они оградились забором, самокаты запретили и тем самым оттолкнули деток, а вместе с ними мам и пап», – написал в группе «Черный список Севастополь» один из пользователей.

По словам депутата Законодательного собрания Севастополя Татьяны Щербаковой, в данной ситуации нужно понять – с чем именно связан запрет. Введены ли ограничения временно или на постоянной основе.

«У нас достаточно много мемориальных мест, например, 35-я батарея, которая постоянно открыта для посещения, – там очень много граждан, которые используют территорию батареи как место для прогулок, в том числе и мамы с колясками, с самокатами. Я, например, в этом не вижу ничего ужасного», – отметила Татьяна Щербакова.

В пресс-службе «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника» ответили, что существующие правила оправданы как мемориальным значением объекта, так и намерениями обезопасить его гостей.

«Реконструкция до конца там не выполнена. Где-то могут идти работы, и эти катания у нас пока ограничены, поскольку были прецеденты, и мы не можем нести за них ответственность. Поэтому во избежание подобных случаев мы ограничили посещение для катания и поведение, которое может привести к каким-то несчастным последствиям», – сказали в музее.

При этом в учреждении отметили, что ими рассматривается вариант создания отдельных рекреационных зон, где родители с детьми могли бы проводить свой досуг. Однако сейчас этот вопрос только прорабатывается.

Отметим, ранее жители Севастополя неоднозначно восприняли ограждение территории Сапун-горы металлическим забором. По словам экс-директора учреждения Николая Мусиенко, установка забора была обусловлена имеющимися требованиями и призвана защитить культурные объекты от маргиналов и бродячих животных.

В тексте использованы материалы: Форпост

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