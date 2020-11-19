Происшествия
В Севастополе крымчанку приговорили к 10 годам колонии за убийство
Нахимовский районный суд Севастополя приговорил жительницу Крыма к заключению в колонии.
Суд признал ее виновной в убийстве, сообщает прокуратура Севастополя.
«Судом установлено, что женщина в июне 2020 года, в вечернее время, в ходе совместного распития спиртных напитков в гараже в результате ссоры на бытовой почве нанесла удар кухонным ножом своему 42-летнему сожителю, от чего он скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.
Согласно информации, судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в прокуратуре.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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