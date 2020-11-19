Власть
В опасном детсаду Севастополя процветали поборы
Многочисленные нарушения, несоответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству и незаконные поборы с родителей обнаружила севастопольская прокуратура в детском саду №5.
Проверка была организована после публикации в СМИ.
Правоохранители установили, что в группах дошкольного учреждения стены оклеены обоями, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, в ряде помещений облупилась и обрушилась штукатурка. Нарушения были обнаружены и в системе противопожарной безопасности детсада.
«Износ перекрытий составляет 40 %. Состояние музыкального зала и групп свидетельствует о необходимости проведения капитального ремонта», - сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, уточнили в прокуратуре, рацион питания воспитанников детсада не соответствовал установленному меню, а родительский комитет учреждения в нарушение законодательства обязывал родителей оказывать финансовое содействие улучшению материально-технической базы детсада.
По итогам проверки руководству детсада вынесено представление и протест на положение о родительском комитете. После удовлетворения протеста надзорного ведомства, положение приведено в соответствие с требованиями закона.
В тексте использованы материалы: Форпост
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