В Крыму выставили на продажу брусчатку с территории Херсонеса Таврического

фото © Крымское информационное агентство

18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки.

Старое покрытие сняли и признали непригодным для использования.

Вечером того же дня сразу несколько человек заметили на торговой площадке Авито интересное объявление. Неизвестный пытался продать «супер эксклюзивный материал» всего-то за 15 тысяч рублей, — пишет КП-Крым.

— Брусчатка из Хeрcонеса Tавpичеcкoгo, (мecтo крещения князя Bладимира), кoторую мы аккуратно демонтировaли и гoтoвы отпрaвить истиннoму ценителю, общая плoщaдь болeе 1000 м2. Эти кaмни, кoтopыe почти 100 лет пpолeжaли во Bсемиpнoм Наcлeдии ЮHEСKО, неcoмнeнно могут украсить и зарядить положительной энергетикой вашу территорию, — сообщал предприимчивый продавец.

Объявление нашло отклик в социальных сетях. Предложение заинтересовало многих, но спустя несколько часов было удалено.

Как оказалось, информация о продаже брусчатки из Херсонеса Таврического была фейком, а объявление — злой шуткой, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

— Вы же понимаете, что никто вот так брусчатку продавать не может, — сообщили в пресс-службе музея. — Это объявление — обычный фейк, поэтому не стоит верить всему, что пишут в интернете.

Как удалось выяснить, слой старой брусчатки должен был быть утилизирован подрядчиком.

— Брусчатку должен был уничтожить подрядчик, так как она не является пригодной для использования. Юридические службы займутся этим вопрос и выяснят, где сейчас находится старая плитка, — добавили в музее-заповеднике.

Напомним, в марте 2020 года для реконструкции музея Херсонесу увеличили финансирование. Деньги пошли на укрепление берега, содержание хоры, ограждение участков, видеонаблюдение, покос травы, археологические изыскания, консервацию и благоустройство.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме. Удивительного пернатого пассажира горожане сняли на видео.

В Крыму активизировались молодожены-пенсионеры. Свадьбы играют те, кому далеко за 65+.

Какой сегодня праздник 19 ноября. Сегодня, 19 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе. В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.