Странности
В Крыму выставили на продажу брусчатку с территории Херсонеса Таврического
фото © Крымское информационное агентство
18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки.
Старое покрытие сняли и признали непригодным для использования.
Вечером того же дня сразу несколько человек заметили на торговой площадке Авито интересное объявление. Неизвестный пытался продать «супер эксклюзивный материал» всего-то за 15 тысяч рублей, — пишет КП-Крым.
— Брусчатка из Хeрcонеса Tавpичеcкoгo, (мecтo крещения князя Bладимира), кoторую мы аккуратно демонтировaли и гoтoвы отпрaвить истиннoму ценителю, общая плoщaдь болeе 1000 м2. Эти кaмни, кoтopыe почти 100 лет пpолeжaли во Bсемиpнoм Наcлeдии ЮHEСKО, неcoмнeнно могут украсить и зарядить положительной энергетикой вашу территорию, — сообщал предприимчивый продавец.
Объявление нашло отклик в социальных сетях. Предложение заинтересовало многих, но спустя несколько часов было удалено.
Как оказалось, информация о продаже брусчатки из Херсонеса Таврического была фейком, а объявление — злой шуткой, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
— Вы же понимаете, что никто вот так брусчатку продавать не может, — сообщили в пресс-службе музея. — Это объявление — обычный фейк, поэтому не стоит верить всему, что пишут в интернете.
Как удалось выяснить, слой старой брусчатки должен был быть утилизирован подрядчиком.
— Брусчатку должен был уничтожить подрядчик, так как она не является пригодной для использования. Юридические службы займутся этим вопрос и выяснят, где сейчас находится старая плитка, — добавили в музее-заповеднике.
Напомним, в марте 2020 года для реконструкции музея Херсонесу увеличили финансирование. Деньги пошли на укрепление берега, содержание хоры, ограждение участков, видеонаблюдение, покос травы, археологические изыскания, консервацию и благоустройство.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки.