В Крыму сгорела ферма, погибли животные

Минувшей ночью в с. Славное Раздольненского района произошел пожар на ферме, в результате которого погибли животные.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«Огонь был в течение часа локализован и ликвидирован. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты. К сожалению, в результате обрушения кровли на пожаре погибло 6 телят и 4 свиньи», – сказано в сообщении.

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