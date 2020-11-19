Происшествия
В Крыму сгорела ферма, погибли животные
Минувшей ночью в с. Славное Раздольненского района произошел пожар на ферме, в результате которого погибли животные.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«Огонь был в течение часа локализован и ликвидирован. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты. К сожалению, в результате обрушения кровли на пожаре погибло 6 телят и 4 свиньи», – сказано в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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