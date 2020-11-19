В Крыму насмерть сбили велосипедиста

В Крыму 56-летний мужчина на велосипеде попал под колеса ехавшего за ним автомобиля.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, около шести часов вечера 34-летний водитель автомобиля Peugeot Partner, двигаясь со стороны поселка Азовского к поселку городского типа Нижнегорскому наехал на двигавшегося впереди велосипедиста. Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость для движения.

В результате ДТП мужчина, ехавший на двухколесном транспорте, скончался на месте от полученных травм.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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