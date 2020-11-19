Власть
В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов
фото © Новости Крыма
В Крыму уже бывшие сотрудники полиции создали организованную преступную группировку, в которую вошли семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.
Преступное сообщество было образовано в 2016 году действовавшим на тот момент начальником отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте. Он вовлек в преступную деятельность своего заместителя, сотрудника «центрального» органа инспектора иммиграционного контроля УМВД России по Республике Крым, двух индивидуальных предпринимателей, бывшего коллегу и двух гражданских лиц.
По данным Следкома, у каждого была своя роль: гражданские искали «клиентов», желающих за взятку оформить гражданство, предприниматели фиктивно прописывали их в своих квартирах или хостелах, после чего их оформляли в обход всех законов и установленных сроков.
Членов ОПГ задержали в 2019 году, на данный момент против них возбуждено 117 уголовных дел, которые объединили в одно производство.
Уже проведены оперативно-розыскные мероприятия, опрошены свидетели и собраны доказательства, указывающие на причастность фигурантов уголовных дел к незаконной деятельности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе крымчанку приговорили к 10 годам колонии за убийство. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил жительницу Крыма к заключению в колонии.
Дело о мошенничестве экс-замов из «Крымэнерго» отправится в суд. Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго», обвиняемых в совершении мошенничеств.
Крымчанин 110 раз нарушил ПДД и лишился автомобиля. Изъят автомобиль российского производства.
Власти опубликовали видео задержания владельцев казино в Крыму. Следственный комитет опубликовал видео задержания участников преступной группы, которая организовала подпольные казино на территории Керчи и Севастополя.
В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов
В Крыму уже бывшие сотрудники полиции создали организованную преступную группировку, в которую вошли семь человек.
Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме
Удивительного пернатого пассажира горожане сняли на видео.
В Ялте завели дело на самого скандального журналиста
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».
Получившим гражданство РФ после 2014 года крымчанам могут подкинуть денег
Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.
16 ноября
Крым переходит на картонные гробы
17 ноября
Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался отменять запрет на работу ночных баров и ресторанов, несмотря на просьбы местных предпринимателей.