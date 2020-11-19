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Власть

В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов

17:47 четверг, 19 ноября 2020
В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов

фото © Новости Крыма

В Крыму уже бывшие сотрудники полиции создали организованную преступную группировку, в которую вошли семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Преступное сообщество было образовано в 2016 году действовавшим на тот момент начальником отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте. Он вовлек в преступную деятельность своего заместителя, сотрудника «центрального» органа инспектора  иммиграционного контроля УМВД России по Республике Крым, двух индивидуальных предпринимателей, бывшего коллегу и двух гражданских лиц.

По данным Следкома, у каждого была своя роль: гражданские искали «клиентов», желающих за взятку оформить гражданство, предприниматели фиктивно прописывали их в своих квартирах или хостелах, после чего их оформляли в обход всех законов и установленных сроков.

Членов ОПГ задержали в 2019 году, на данный момент против них возбуждено 117 уголовных дел, которые объединили в одно производство.

Уже проведены оперативно-розыскные мероприятия, опрошены свидетели и собраны доказательства, указывающие на причастность фигурантов уголовных дел к незаконной деятельности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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