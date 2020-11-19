Коронавирус в Крыму
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В Крыму более двух тысяч детей находятся на дистанционном обучении
Учащиеся еще двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение.
Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Республики Крым заявила министр образования РК Валентина Лаврик.
— В условиях карантина на сегодняшний день у нас находится одна дошкольная образовательная организация и 16 дошкольных групп. Всего 526 воспитанников. Учащиеся двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение, а также учащиеся 31 класса в 20 общеобразовательных организациях. Всего 2 038 человек находятся на дистанционном обучении, — сообщила Лаврик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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