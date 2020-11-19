В Крыму активизировались молодожены-пенсионеры

Общество
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фото © pexels.com
Свадьбы играют те, кому далеко за 65+.
В Крыму назвали возраст самых зрелых женихов и невест, которые отправились под венец в этом году, пишет КП-Крым.
Средний возраст новобрачных особо не изменился — свадьбы в основном играют 29-32-летние женщины и 33-36-летние мужчины.
Однако есть и солидные исключения: самыми пожилыми женихами в этом году стали мужчины в возрасте 72, 79 и 84 лет. А самой зрелой «молодой» стала 73-летняя женщина, остальные невесты были моложе — 54 и 63 года.
Самым юным новобрачным было по 18 лет, но пар, заключающих брак в таком возрасте, было немного — всего 16 за десять месяцев.
За этот же период больше всего свадеб сыграли в августе — 1764, меньше всего торжеств было в мае — лишь 162 брака.
Как сообщалось, из-за коронавируса на территории Республики Крым временно приостановлена государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке.
Парам предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа — регистрация брака производится исключительно в присутствии жениха и невесты.
В тексте использованы материалы: Форпост
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