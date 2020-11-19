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Власть

Украинка пыталась ввезти в Крым запрещенный препарат

16:49 четверг, 19 ноября 2020

Пограничники изъяли лекарственный препарат, который пыталась ввезти в Крым гражданка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«В пункте пропуска «Армянск» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлена гражданка Украины 1961 года рождения, которая при себе имела лекарственное средство, содержащее в своем составе запрещенное к провозу через госграницу вещество, – говорится в сообщении. – Препарат под названием «Лирика» обнаружен сотрудниками пограничного контроля в ходе осмотра перевозимого женщиной багажа».

Гражданка сообщила, что использует лекарство в личных целях по основному его предназначению. Однако женщина не смогла подтвердить свои слова документально, рецептом, оформленным лечащим врачом.

Таблетки были направлены на экспертизу, которая показала, что в препарате содержится «прегабалина», включенная в список сильнодействующих и ядовитых веществ. В погрануправлении отметили, что ведутся следственные действия. Гражданке Украины может грозить уголовная ответственность.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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