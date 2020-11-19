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Цены на продукты в Севастополе серьезно выросли за последний год и превысили цены во многих других субъектах РФ.

Об этом сообщили депутаты на заседании Законодательного собрания Севастополя.

«В Севастополе цены продовольственных товаров остаются одними из самых высоких среди всех субъектов Российской Федерации, в том числе и цены на овощи и фрукты», - отметила депутат Елена Глотова.

По данные мониторинга, за год хлеб и макаронные изделия в Севастополе подорожали на 47%, мясо – на 31%, сахар и кондитерские изделия – на 28%, яйца – на 78%, овощи – на 44%, фрукты – на 22%, молоко – на 54%.

«Те, кто ходит на рынки и в супермаркеты, видят, что цены растут, при этом пенсии и зарплаты не увеличиваются. Люди вынуждены снижать свой уровень жизни», - прокомментировал депутат Роман Кияшко.

Однако другое мнение у руководителя Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова. Он назвал разговоры о высоких ценах «оценочным суждением».

«Мы, в принципе, примерно одинаковы с республикой Крым, регионам ЮФО и другими в Российской Федерации по уровню роста цен. Безусловно, я знаком с оценочным суждением о том, что в летний период, когда в Севастополь приезжает много туристов и спрос большой, цены достаточно высокие. Но, тем не менее, у нас есть оптовые ярмарки и ярмарки выходного дня, и я не соглашусь с тем, что цены там такие же, как и на розничных рынках. Очень часто на многие товары цены ниже. Также торговые сети сейчас, по примеру материковых, идут по некоторым товарам на серьезные дисконты. Главное – дать покупателю выбор», - ответил Кирпичников.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Севастополе планируют начать строительство оптово-распределительного центра, в котором сможет храниться до 8 тысяч тонн продуктов единовременно. Планируется, что это увеличит товарооборот и снизит издержки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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