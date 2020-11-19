Власть
Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм
фото © Новости Крыма
Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове.
Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации.
«Крымом мы будем очень предметно и системно заниматься. У нас по этому поводу есть отдельное поручение президента. Крым, безусловно, будет в фокусе нашего внимания в ближайшее время… Комплексный подход к развитию полуострова будет лежать в основе программы развития Крыма, над которой мы сейчас работаем», – сказала Догузова.
Она отметила особую роль музея-заповедника «Херсонес Таврический» в развитии направления культурного и религиозного туризма на полуострова.
«Херсонес как одна из самых важных точек туристического притяжения, конечно же, будет интегрирована во все маршруты, маркетинговые кампании и любые другие проекты, которые мы будем реализовывать на территории Крыма. Есть большие планы по развитию Балаклавской бухты и прилегающих районов. Конечно, обсуждая Балаклаву, мы каждый раз говорим и о Херсонесе, потому что их невозможно обсуждать в отрыве друг от друга», – сказала руководитель Ростуризма.
Догузова также отметила уникальность Крыма как туристического направления не только в России, но и в мире.
«Я много где была, но такой концентрации культуры, истории, природных красот я не встречала ни в одной стране мира. Есть страны, которые по красоте природы могут соперничать с Крымом, но такое богатое сочетание культур, традиций и религий делает Крым уникальным», – убеждена она.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские приставы требуют снести храм ПЦУ в Евпатории. В Представительстве президента Украины в АР Крым сообщают, что во вторник митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина» в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Спирт, одноразовые стаканчики, отмена исповедей: церковь в Крыму вводит новые правила. Из-за пандемии в храмах и монастырях Феодосийской епархии воскресные и праздничные службы будут проходить на улице.
Мусульманская община Севастополя осудила теракт в церкви Ниццы. Традиционный ислам не поддерживает экстремизм, подчеркнул Энвер Ресульев.
В Севастополе от коронавируса скончался известный священнослужитель. Отца Михаила в городе хорошо знали не только прихожане.
Названо самое странное свойство коронавируса
SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».
Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе видео
В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.
Рестораторы Севастополя просят власть не делать их ковид-врагами
У власти и бизнеса разные взгляды на то, наносят ли ограничения смертельный удар по экономике города.
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.
22 часа назад
В горах Крыма погибли девять человек
17 часов назад
В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков
Специалисты автономной некоммерческой организации «Агентсво атмосферных технологий» разработали проект по увеличению объема атмосферных осадков в Крыму, который предусматривает размещение на полуострове трех специальных самолетов и 10 наземных станций.