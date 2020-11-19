Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

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Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации.

«Крымом мы будем очень предметно и системно заниматься. У нас по этому поводу есть отдельное поручение президента. Крым, безусловно, будет в фокусе нашего внимания в ближайшее время… Комплексный подход к развитию полуострова будет лежать в основе программы развития Крыма, над которой мы сейчас работаем», – сказала Догузова.

Она отметила особую роль музея-заповедника «Херсонес Таврический» в развитии направления культурного и религиозного туризма на полуострова.

«Херсонес как одна из самых важных точек туристического притяжения, конечно же, будет интегрирована во все маршруты, маркетинговые кампании и любые другие проекты, которые мы будем реализовывать на территории Крыма. Есть большие планы по развитию Балаклавской бухты и прилегающих районов. Конечно, обсуждая Балаклаву, мы каждый раз говорим и о Херсонесе, потому что их невозможно обсуждать в отрыве друг от друга», – сказала руководитель Ростуризма.

Догузова также отметила уникальность Крыма как туристического направления не только в России, но и в мире.

«Я много где была, но такой концентрации культуры, истории, природных красот я не встречала ни в одной стране мира. Есть страны, которые по красоте природы могут соперничать с Крымом, но такое богатое сочетание культур, традиций и религий делает Крым уникальным», – убеждена она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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