Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса ● Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● В Крыму 214 новых заражений коронавирусом ● В Крыму более двух тысяч детей находятся на дистанционном обучении
Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам
фото © ria.ru
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался отменять запрет на работу ночных баров и ресторанов, несмотря на просьбы местных предпринимателей.
«Вчера встретился с рестораторами, отельерами и туроператорами города. Бизнесмены обратились ко мне на днях в социальных сетях. Осенние ограничения, введенные моим указом по борьбе с коронавирусом, негативно влияют на бизнес... Рестораторы попросили отменить ограничения по работе в ночные часы. Честно сказал: пока на это пойти не могу», - написал губернатор в своих соцсетях.
Свой вынужденный отказ градоначальник мотивировал тем, что «в городе не так много свободных коек в больницах... В целом ситуация очень сложная. Ограничения дают результат - на этой неделе началось снижение заболевших. Некоторые люди иронизируют, что коронавирус не только ночью передается, но... опасность именно в местах массового скопления людей. А в ресторанах и ночных клубах ночью очевидно сложно соблюдать дистанцию».
Ранее рестораторы и отельеры Севастополя заявили, что из-за ограничений они терпят серьезные убытки: после вынужденного закрытия в 22 часа вечера их выручка упала, платить сотрудникам становится сложнее.
«Мы всегда строго соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора, а в новой эпидемиологической обстановке наши меры по безопасности сотрудников и гостей усилены в разы. Несмотря на это, предприятия общественного питания сделали главным врагом распространения коронавирусной инфекции. Мы считаем это ложным убеждением», - писали рестораторы в своем обращении к губернатору.
При этом мер поддержки бизнесу, которые были весной, сейчас нет, подчеркивали они.
Объяснив свое решение не отменять «ночные» запреты, Развожаев пообещал «проработать» возможность отсрочки или снижения арендной планы для владельцев ресторанов, а также выплат в размере одного МРОТ за сохраненные рабочие места.
Что касается просьбы отельеров города отменить требование об отрицательном тесте на COVID-19 при заселении в гостиницы, губернатор пообещал обсудить этот момент на заседании оперативного штаба. Ранее представители союза индустрии гостеприимства заявляли, что количество бронирований в Севастополе сократилась до 90% после введение этого правила.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зафиксирован антирекорд по смертности пациентов с COVID-19. За минувшую неделю в Крыму зафиксирован антирекорд по уровню смертности пациентов с коронавирусом за весь период пандемии.
Путин провел параллели между Крымом и Нагорным Карабахом. Путин сравнил Карабах и Крым.
Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19. Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, на данный момент он находится на самоизоляции.
Экс-глава управления СК назначен вице-премьером в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Михаила Назарова вице-премьером правительства республики.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме
Удивительного пернатого пассажира горожане сняли на видео.
В Ялте завели дело на самого скандального журналиста
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».
Получившим гражданство РФ после 2014 года крымчанам могут подкинуть денег
Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.
16 ноября
Крым переходит на картонные гробы
17 ноября
В Крыму выставили на продажу брусчатку с территории Херсонеса Таврического фото
18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки.