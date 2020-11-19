Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался отменять запрет на работу ночных баров и ресторанов, несмотря на просьбы местных предпринимателей.

«Вчера встретился с рестораторами, отельерами и туроператорами города. Бизнесмены обратились ко мне на днях в социальных сетях. Осенние ограничения, введенные моим указом по борьбе с коронавирусом, негативно влияют на бизнес... Рестораторы попросили отменить ограничения по работе в ночные часы. Честно сказал: пока на это пойти не могу», - написал губернатор в своих соцсетях.

Свой вынужденный отказ градоначальник мотивировал тем, что «в городе не так много свободных коек в больницах... В целом ситуация очень сложная. Ограничения дают результат - на этой неделе началось снижение заболевших. Некоторые люди иронизируют, что коронавирус не только ночью передается, но... опасность именно в местах массового скопления людей. А в ресторанах и ночных клубах ночью очевидно сложно соблюдать дистанцию».

Ранее рестораторы и отельеры Севастополя заявили, что из-за ограничений они терпят серьезные убытки: после вынужденного закрытия в 22 часа вечера их выручка упала, платить сотрудникам становится сложнее.

«Мы всегда строго соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора, а в новой эпидемиологической обстановке наши меры по безопасности сотрудников и гостей усилены в разы. Несмотря на это, предприятия общественного питания сделали главным врагом распространения коронавирусной инфекции. Мы считаем это ложным убеждением», - писали рестораторы в своем обращении к губернатору.

При этом мер поддержки бизнесу, которые были весной, сейчас нет, подчеркивали они.

Объяснив свое решение не отменять «ночные» запреты, Развожаев пообещал «проработать» возможность отсрочки или снижения арендной планы для владельцев ресторанов, а также выплат в размере одного МРОТ за сохраненные рабочие места.

Что касается просьбы отельеров города отменить требование об отрицательном тесте на COVID-19 при заселении в гостиницы, губернатор пообещал обсудить этот момент на заседании оперативного штаба. Ранее представители союза индустрии гостеприимства заявляли, что количество бронирований в Севастополе сократилась до 90% после введение этого правила.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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