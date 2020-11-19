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Власть

Прорыв теплосети в Севастополе прикрывали целлофановым пакетом

На улице Маршала Крылова в Севастополе произошел прорыв квартальной тепловой сети.

Место аварии, как сообщили местные жители, определенное время было накрыто целлофановым пакетом с камнями.

«В доме проживает очень много детей, и по этой тропинке идут дети в 32-ю школу! Дети могут ошпариться или того хуже – провалиться в яму с кипятком!» – написала подписчица группы «Черный список Севастополь» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, прорыв на улице Маршала Крылова был обнаружен аварийной службой ГУПС «Севтеплоэнерго» накануне в 5 часов утра. В 10:00 специалисты устранили поломку, заменив три погонных метра сети.

«Ранее указанного времени аварийная служба на данный адрес не выезжала. В случае обнаружения <прорыва> ранее – устранили бы сразу же», – отметили в департаменте.

Похожую ситуацию в социальной сети описал житель Ленинского района города. Накануне возле дома № 224 по проспекту Генерала Острякова из-под земли начала проступать горячая вода, о чем было сообщено в диспетчерскую службу.

За устранение поломки, по словам автора, принялась бригада, прибывшая на место уже через полчаса с момента поступления сообщения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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