Власть
Прорыв теплосети в Севастополе прикрывали целлофановым пакетом
На улице Маршала Крылова в Севастополе произошел прорыв квартальной тепловой сети.
Место аварии, как сообщили местные жители, определенное время было накрыто целлофановым пакетом с камнями.
«В доме проживает очень много детей, и по этой тропинке идут дети в 32-ю школу! Дети могут ошпариться или того хуже – провалиться в яму с кипятком!» – написала подписчица группы «Черный список Севастополь» социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, прорыв на улице Маршала Крылова был обнаружен аварийной службой ГУПС «Севтеплоэнерго» накануне в 5 часов утра. В 10:00 специалисты устранили поломку, заменив три погонных метра сети.
«Ранее указанного времени аварийная служба на данный адрес не выезжала. В случае обнаружения <прорыва> ранее – устранили бы сразу же», – отметили в департаменте.
Похожую ситуацию в социальной сети описал житель Ленинского района города. Накануне возле дома № 224 по проспекту Генерала Острякова из-под земли начала проступать горячая вода, о чем было сообщено в диспетчерскую службу.
За устранение поломки, по словам автора, принялась бригада, прибывшая на место уже через полчаса с момента поступления сообщения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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