Водный кризис
Развитие сюжета: «Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове ● В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков ● В Евпатории вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму снова изменили график подачи воды ● В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости
Подземные скважины в Крыму эксплуатируются пока только на 30 процентов
Из подземных источников Крым может добывать до миллиона кубометров воды в сутки, для этого не нужно бурить новые скважины, но уже существующие используются только на 30%.
Об этом сообщила сотрудник Управления регулирования недропользования Минприроды Крыма Ольга Гончарова.
— На сегодняшний день утвержден балансовый запас подземных вод Крыма в количестве миллиона кубометров в сутки. Скважины уже пробурены, но они эксплуатируются где-то на 30%. То,что сейчас бурятся скважины — это только для водоснабжения города Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По всей остальной территории Крыма запасы разведаны, они известны, — сказала Ольга Гончарова.
Заместитель председателя общественного совета Минприроды Крыма Александр Лесов добавил, что строительство опреснительных установок существенно поможет решить проблему вододефицита Крыма. В комментарии корреспонденту Новости Крыма он отметил:
— Я считаю, что сегодня два метода, которые помогут городу Симферополю решить проблему с водоснабжением. Это опреснительные установки и с помощью самолета вызывание осадков. Но нужно начать с устранения утечек в сетях, — подчеркнул Александр Лесов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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