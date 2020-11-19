Подземные скважины в Крыму эксплуатируются пока только на 30 процентов

Из подземных источников Крым может добывать до миллиона кубометров воды в сутки, для этого не нужно бурить новые скважины, но уже существующие используются только на 30%.

Об этом сообщила сотрудник Управления регулирования недропользования Минприроды Крыма Ольга Гончарова.

— На сегодняшний день утвержден балансовый запас подземных вод Крыма в количестве миллиона кубометров в сутки. Скважины уже пробурены, но они эксплуатируются где-то на 30%. То,что сейчас бурятся скважины — это только для водоснабжения города Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По всей остальной территории Крыма запасы разведаны, они известны, — сказала Ольга Гончарова.

Заместитель председателя общественного совета Минприроды Крыма Александр Лесов добавил, что строительство опреснительных установок существенно поможет решить проблему вододефицита Крыма. В комментарии корреспонденту Новости Крыма он отметил:

— Я считаю, что сегодня два метода, которые помогут городу Симферополю решить проблему с водоснабжением. Это опреснительные установки и с помощью самолета вызывание осадков. Но нужно начать с устранения утечек в сетях, — подчеркнул Александр Лесов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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