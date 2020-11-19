Происшествия
Под Севастополем сгорели мини-маркет и хозпостройка
Севастопольские спасатели ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров, произошедший накануне вечером в поселке Кача.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.
«По прибытии установлено, что пламенем полностью объята надворная хозяйственная постройка, огонь перекинулся на расположенный рядом мини-маркет. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На тушение было подано четыре ствола, сформировано одно газодымозащитное звено», – говорится в сообщении.
Сигнал о пожаре в поселке Кача на улице Авиаторов поступило в МЧС в 16.15. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня и в 17.29 локализовали пожар. «Ликвидировали открытое горение в 18.10. Полностью ликвидировали последствия пожара в 21.19. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются», – уточнили в МЧС.
На месте работали 25 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 7 единиц техники. Кроме спасателей на месте происшествия присутствовали полицейские, сотрудники «скорой помощи» и газовой службы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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