Почти 80 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

С начала 2020 года в Крыму на пожарах погибли 79 человек.

Об этом сообщил глава МЧС по Крыму Сергей Шахов.

«С начала года на пожарах в Республике Крым погибло 79 человек, пострадало 184 человека, спасено 105 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в городском округе Симферополь и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Ранее в ведомстве сообщали, что основная причина пожаров в Крыму – неосторожное обращение населения с огнем. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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