Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.6
воздух +7
море +15

Происшествия

Почти 80 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

12:25 четверг, 19 ноября 2020

С начала 2020 года в Крыму на пожарах погибли 79 человек.

Об этом сообщил глава МЧС по Крыму Сергей Шахов.

«С начала года на пожарах в Республике Крым погибло 79 человек, пострадало 184 человека, спасено 105 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в городском округе Симферополь и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Ранее в ведомстве сообщали, что основная причина пожаров в Крыму – неосторожное обращение населения с огнем. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 38 человек отравились грибами. В скорую медицинскую помощь Севастополя этой осенью обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами.

Под Симферополем пьяный водитель катался по встречке. В Симферопольском районе инспекторы ДПС отстранили от управления нетрезвого водителя, который двигался по встречной полосе движения.

В МЧС назвали официальную причину пожара в Кизилташском монастыре. Причина пожара на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря установлена.

С начала года на дорогах Севастополя погибли 20 человек. С начала 2020 года в Севастополе в ДТП погибли 20 человек. Из них 11 водителей, 7 пешеходов и 2 пассажира, сообщает пресс-служба ГИБДД Севастополя.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

За 18 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
В Крыму активизировались молодожены-пенсионеры

В Крыму активизировались молодожены-пенсионеры

Свадьбы играют те, кому далеко за 65+.

Власть
Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации