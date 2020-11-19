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Коронавирус в Крыму

Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением

19:26 четверг, 19 ноября 2020

Решение о новых ограничениях в Крыму из-за COVID-19 принято поспешно, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Об этом он заявил радио «Спутник в Крыму», комментируя указ главы РК о запрете новогодних мероприятий с 20 декабря.

«С точки зрения эпидемиологического процесса указ явно скороспелый, потому что ситуация меняется. Если бы я хотел придумать что-то, чтобы навредить экономике Крыма, то я бы, наверное, издал такой указ. Нужно применять меры исходя из эпидситуации, а не для того, чтобы скопировать, например, московскую ситуацию. В Москве свой процесс и он один из самых сложных в России сегодня. Это объясняется спецификой города. Зачем это все делается в Крыму, я не знаю. Отдавать под нож пусть небольшой, но все-таки бизнес, которым люди занимаются, это неправильно», - сказал он.

По словам Онищенко, нужно искать решения, которые не навредили бы крымским предпринимателям и учитывать реальную эпидемиологическую обстановку в республике, а не просто ориентироваться на Москву.

«Не нужно душить бизнес в Крыму, у вас там ничего толком нет. Крым всегда был здравницей и ваша главная задача - оздоравливать людей. И нужно находить решения. Пусть мне позвонит Наталья Пеньковская, я ей подскажу, как это надо делать, а то она у вас шашкой машет направо и налево. Передайте ей от меня пожелание, чтоб она принимала решения, исходя из реальной обстановки, а не потому что в Москве все закрыли», - пояснил собеседник агентства.

Депутат считает, что одной из положительных черт ситуации с пандемией стало то, что россияне будут отмечать этот Новый год в кругу семьи.

«Ночную работу общепита я бы запретил уже давно, потому что по ночам нужно спать. В этом году большая часть людей будет встречать Новый год дома, а не шататься по ресторанам, клубам и так далее. За это можно коронавирусу сказать в определенной мере спасибо», - заключил Онищенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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