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Странности

Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме

Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме

фото © Форпост

Удивительного пернатого пассажира горожане сняли на видео.

Внимание пассажиров парома, курсирующего между Артиллерийской бухтой и Северной стороной Севастополя, привлек необычный гость. Наряду с другими жителями города Севастопольскую бухту решила пересечь ворона, которая за время пути подняла настроение многим окружающим.

Общительная птица деловито ходила по перилам, пыталась что-то вытащить из пакета и даже развязала шнурки снимавшему ее человеку. Ролик с необычным пассажиром морского транспорта уже появился в нескольких социальных сетях и активно набирает просмотры.

По словам крымского орнитолога, кандидата биологических наук Михаила Бескаравайного, типичным такое поведение серой вороны назвать нельзя, однако такие примеры периодически возникают. Для этой птицы в принципе характерно быстрая выработка рефлексов и короткий период адаптации к внешним условиям.

«Поведение серых ворон достаточно разнообразно, недаром вороновых птиц называют приматами среди птиц», – отметил Михаил Бескаравайный.

При этом эксперт не исключил вероятность того, что ворона была приручена и после выпущена своим хозяином. Такие примеры, по словам специалиста, тоже случались, и птицы весьма дружелюбно вели себя по отношению к людям.

Отметим: ранее на пляже в Евпатории отдыхающие заметили краснокнижного журавля, видео его «прогулки у моря» появилось в Fecebook. На прошлой неделе внимание симферопольских фотографов привлек черный морской баклан, неожиданно появившийся на озере в Гагаринском парке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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