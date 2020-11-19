Нарушителей земельных законов в Крыму оштрафовали на 9 млн рублей

Нарушители норм земельного законодательства в Крыму оштрафованы на 9,3 млн рублей по итогам 10 месяцев текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра республики.

«Специалисты комитета провели 1345 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 857 нарушений. В большинстве случаев физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели самовольно занимали земельные участки, либо использовали их не в соответствии с видом разрешенного использования (ВРИ). С начала текущего года по результатам собственных проверок Госкомрегистра к ответственности привлечены 395 лиц», – говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Александра Спиридонова, во многих случаях одним лицом были нарушены сразу несколько статей Земельного кодекса РФ. Один из недавних примеров – это строительство кафе на участке под индивидуальное жилищное строительство в Симферополе. Помимо того, что госземинспекторы выявили на месте нецелевое использование земли, так еще и оказалось, что собственник без каких-либо оснований занял смежную территорию.

При этом Спиридонов отметил, что главная задача проверок – не штраф, а устранение нарушений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Каждый шестой правовой земельный акт Алушты оказался с нарушениями. Государственные земельные инспекторы Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявили полсотни нарушений в работе Алуштинской городской администрации при принятии правовых земельных актов.

Позже только через суд: истекает срок дооформления земли в Крыму. У заявителей в Крыму есть возможность подать документы на дооформление земельных участков в рамках российского законодательства до 1 января 2021 года.

Крымчанам запретили строить дома с фундаментом на дачных участках. В Федеральной кадастровой палате напомнили о том, какие объекты запрещено строить на дачных участках.

Крымчанам обещают давать землю по украинским решениям. Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым продолжают проверки архивных сведений на предмет возможного предоставления земельных участков гражданам по так называемым украинским «первым решениям».