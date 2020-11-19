На «Тавриде» сегодня загорелась фура

Спасатели ликвидировали последствия возгорания грузового автомобиля на автомобильной дороге «Таврида».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ГУ МЧС России по РК сегодня, в 10.40 в службу спасения поступило сообщение о задымлении кабины грузового автомобиля на автомобильной дороге Таврида, в районе п. Зуя.

К месту происшествия незамедлительно направлено 1 отделение 8 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место сотрудниками МЧС России установлено, что горит моторный отсек грузового автомобиля марки «DAF».

В 10.50 пожар ликвидирован на площади 1 кв.м. Пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Севастополем сгорели мини-маркет и хозпостройка. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров, произошедший накануне вечером в поселке Кача.

В Севастополе 38 человек отравились грибами. В скорую медицинскую помощь Севастополя этой осенью обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами.

Под Симферополем пьяный водитель катался по встречке. В Симферопольском районе инспекторы ДПС отстранили от управления нетрезвого водителя, который двигался по встречной полосе движения.

В МЧС назвали официальную причину пожара в Кизилташском монастыре. Причина пожара на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря установлена.