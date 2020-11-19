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Происшествия

На «Тавриде» сегодня загорелась фура

13:36 четверг, 19 ноября 2020

Спасатели ликвидировали последствия возгорания грузового автомобиля на автомобильной дороге «Таврида».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ГУ МЧС России по РК сегодня, в 10.40 в службу спасения поступило сообщение о задымлении кабины грузового автомобиля на автомобильной дороге Таврида, в районе п. Зуя.

К месту происшествия незамедлительно направлено 1 отделение 8 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место сотрудниками МЧС России установлено, что горит моторный отсек грузового автомобиля марки «DAF».

В 10.50 пожар ликвидирован на площади 1 кв.м. Пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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