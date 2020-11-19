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Москвичи открыли в Крыму музей мусора
фото © Елена Денисова-Радзинская
В курортном поселке Коктебель муниципального округа Феодосии, что на юго-востоке Крыма, на днях появилась новая туристическая достопримечательность.
На одном из участков садового товарищества «Кипарис», на улице Солнечной, московский фонд помощи людям с особенностями «Мы все из одной глины» открыл музей мусора. Все экспонаты созданы из выброшенных вещей.
Как рассказала председатель фонда Елена Денисова-Радзинская, друг организации — житель Коктебеля Павел Кривонос уже много лет давал вторую жизнь предметам с местной свалки. Осколки стекла и битая черепица в его руках превращались в настоящие художественные произведения.
«Другие балдеют, когда у них миллионы. А мы счастливы разбитым осколкам!» — воскликнула собеседница.
В этом году фонд перебазировался из Москвы в Коктебель в связи с коронавирусной пандемией. Сидеть сложа руки общественники не привыкли, поэтому было решено расширить деятельность Павла Кривоноса и открыть на базе его жилища полноценный музей. Пока экспонатов немного, но все оригинальные.
«Наши девизы: «Ваш хлам нужен нам» и «Люди не мусор!» — пояснила Елена Денисова-Радзинская.
Поэтому двери музея открыты для всех желающих творить и что-то делать своими руками.
Каждое время ставит свои задачи, и происходящее в социуме откликается на эти задачи, прокомментировала событие директор одного из старейших музеев России — Феодосийской картинной галереи имени И.Айвазовского Татьяна Гайдук.
Увеличивающееся количество мусора — это один из вызовов нашего времени. Разносторонний подход, в том числе создание музея мусора, поможет ее решить, считает она.
«В коктебельских традициях всегда существует эпатажный момент. Другое дело, что сейчас есть тенденция называть выставки музеями. В то время как это — многоуровневое учреждение со множеством функций», — отметила музейщик.
В тексте использованы материалы: Форпост
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