Крымчанин 110 раз нарушил ПДД и лишился автомобиля

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Изъят автомобиль российского производства.

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым находилось сводное исполнительное производство в отношении симферопольца, возбужденное на основании 110 постановлений по делам об административных правонарушениях, выданных ГИБДД МВД России по Республике Крым на общую сумму 169 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами – исполнителями был осуществлен выезд по адресу регистрации должника. Было выявлено автотранспортное средство Lada priora sport, принадлежащее гражданину. В ходе совершения исполнительных действий, судебными приставами – исполнителями был составлен акт описи и ареста машины с дальнейшим изъятием.

В случае если злостный нарушитель не погасит задолженность в полном объеме, его автомобиль будет оценен и продан, а денежные средства от реализации будут перечислены в счет погашения задолженности по административным штрафам в доход Федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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