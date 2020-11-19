Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.6
воздух +5
море +15

Происшествия

Крымчанин 110 раз нарушил ПДД и лишился автомобиля

09:06 четверг, 19 ноября 2020
Крымчанин 110 раз нарушил ПДД и лишился автомобиля

фото © Новости Крыма

Изъят автомобиль российского производства.

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым находилось сводное исполнительное производство в отношении симферопольца, возбужденное на основании 110 постановлений по делам об административных правонарушениях, выданных ГИБДД МВД России по Республике Крым на общую сумму 169 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами – исполнителями был осуществлен выезд по адресу регистрации должника. Было выявлено автотранспортное средство Lada priora sport, принадлежащее гражданину. В ходе совершения исполнительных действий, судебными приставами – исполнителями был составлен акт описи и ареста машины с дальнейшим изъятием.

В случае если злостный нарушитель не погасит задолженность в полном объеме, его автомобиль будет оценен и продан, а денежные средства от реализации будут перечислены в счет погашения задолженности по административным штрафам в доход Федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на новый санаторий для Росгвардии потратят три млрд рублей. В поселке Заозерное под Евпаторией планируют построить новый санаторий для Национальной гвардии России.

В Крыму создали госучреждение «Казаки Крыма». Сегодня на заседании Совета Министров Крыма была утверждена штатная численность созданного недавно государственного казенного учреждения «Казаки Крыма».

В Крыму будут судить организаторов подпольного казино. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.

Соцработники пойдут под суд из-за гибели двух мальчиков в Крыму. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе по факту халатного бездействия. Их халатность могла стать причиной гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

В Крыму 214 новых заражений коронавирусом

За 18 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Названо самое странное свойство коронавируса

Названо самое странное свойство коронавируса

SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».

Общество
Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе

Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе видео

В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.

Власть
Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Россия хочет, чтобы в Крыму расцвел религиозный туризм

Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации