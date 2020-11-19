Крымчан стали меньше кусать

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Количество обращений в Роспотребнадзор или больницы после укуса или оцарапывания животными снизилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора, главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«За 10 месяцев с укусами, оцарапываниями и ослюнениями животными обратилось 5781 человек. Это по всей территории Крыма. А в прошлом – 5879. Это на 3% ниже. Укусов дикими животными было 204, а стало 138, что на 32% ниже. Это обычная сезонная ситуация», - уточнила Пеньковская.

Как ранее сообщалось, с 2021 года в России начинает действовать запрет на посещение собаками пляжей. Как пояснила кинолог Ирина Швец, днем присутствие собак на пляжах может создать неудобства окружающим, например, пес может начать защищать территорию, на которой находится, или справить нужду. Однако она отметила, что присутствие животного на той же территории ночью вряд ли кому-то доставит неудобства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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