Общество
Какой сегодня праздник 19 ноября
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Сегодня, 19 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)
Всемирный день рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day) отмечается в четверг третьей недели ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какой-нибудь рекорд, чтобы попасть в очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса.
Как утверждается на сайте Книги, это ежегодное мероприятие проводится в память дня, когда она получила титул «самой продаваемой в мире книги, защищенной авторским правом». Впервые Всемирный день рекордов Гиннесса отмечался в 2005 году.
Книга рекордов Гиннесса - справочное издание, которое содержит сведения об уникальных явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых рекордах, курьезах в природе.
Международный мужской день (International Men's Day)
Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day). Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.
В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.
Павел Исповедник (Ледоставы)
Народный праздник «Павел Ледостав» отмечается 19 ноября (по старому стилю - 6 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Павла (исповедника, патриарха Константинопольского) и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: «Павел», «Павел исповедник», «Клавдия», «Ледоставы».
Также сегодня, 19 ноября, отмечают такие праздники:
- День ракетных войск и артиллерии СССР
- Всемирный день сантехника и день туалета
- День плюшевого мишки в России
- День работника стекольной промышленности
- День памяти преподобного Варлаама Хутынского
- День стеклопроизводителя в Украине
- День работников гидрометеорологической службы Украины
- День отказа от курения
- Всемирный день философии
- День запаха свежего хлеба
- День кузнеца ручной ковки
- День брызг
- День женского предпринимательства
- День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) в США
- День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) в США
Сегодня именины празднуют: Павел, Клавдия, Лука, Никандр, Варлаам, Афанасия, Виктор, Герман, Ефросиния, Александра, Матрона, Текуса, Евдоксий, Полактия.
Что происходило 19 ноября в прошлые годы
1190 - основан Тевтонский орден, монашеский рыцарский орден Римско-Католической Церкви основан в 12 веке, состоящий преимущественно из выходцев из «тевтонских» (восточно-немецких) земель. Орден принимал участие в крестовых походах за освобождение Палестины, сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы и распространении западно-европейских обычаев на ее территории.
1891 - В Германии продано первую игрушечную железную дорогу. Через несколько лет эта игрушка стала самой популярной в стране.
1916 - Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил Галычине автономию. Это произошло из-за желания императора помирить поляков с украинцами. В результате подписано соглашение между двумя посольскими представительствами. Однако начало войны не позволил ее реализовать.
1917 - С Быховской тюрьмы было организовано бегство генералов Деникина, Корнилова и Лукомского на Дон.
1919 - США выходит из Лиги Наций. Это произошло вследствие ратификации Версальского договора.
1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ходе него было окружено двадцать две дивизии немецкой, итальянской и румынской армий. Общая численность солдат составила около 330 тысяч.
1944 - Создание Коммунистической партии Закарпатской Украины. Партия выступила инициатором воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, а также декретов о переходе власти в Закарпатье от Чехословацкой СР к правительству Закарпатской Украины.
1969 - Легендарный бразильский футболист Пеле забивает свой тысячный гол на своем 909-м футбольном матче.
1978 - Секстанская акция, которая потрясла весь мирмассовое самоубийство членов секты «Народный Храм». В результате акции погибло 911 человек.
1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности
1989 - Почетное перезахоронения участников диссидентского движения, членов Украинской Хельсинской группы, а именно В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого.
1997 - Экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования «Колумбия». В команде космонавтов совершил свой полет и украинский космонавт Л. Каденюк.
2003 - Была подписана декларация о совместных действиях в Украине. Сторонами декларации выступили 4 основные политические силы к тому времени: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, блок Тимошенко и блок «Наша Украина».
2004 - Открытие музейно-культурного центра «Шедевры искусства Украины». Сама экспозиция была открыта в известном памятнике архитектуры Киевадома с химерами.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 ноября. Какие праздники будут завтра?
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