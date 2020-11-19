Какой сегодня праздник 19 ноября

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Сегодня, 19 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)

Всемирный день рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day) отмечается в четверг третьей недели ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какой-нибудь рекорд, чтобы попасть в очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса.

Как утверждается на сайте Книги, это ежегодное мероприятие проводится в память дня, когда она получила титул «самой продаваемой в мире книги, защищенной авторским правом». Впервые Всемирный день рекордов Гиннесса отмечался в 2005 году.

Книга рекордов Гиннесса - справочное издание, которое содержит сведения об уникальных явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых рекордах, курьезах в природе.

Международный мужской день (International Men's Day)

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day). Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.

Павел Исповедник (Ледоставы)

Народный праздник «Павел Ледостав» отмечается 19 ноября (по старому стилю - 6 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Павла (исповедника, патриарха Константинопольского) и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: «Павел», «Павел исповедник», «Клавдия», «Ледоставы».

Также сегодня, 19 ноября, отмечают такие праздники:

- День ракетных войск и артиллерии СССР

- Всемирный день сантехника и день туалета

- День плюшевого мишки в России

- День работника стекольной промышленности

- День памяти преподобного Варлаама Хутынского

- День стеклопроизводителя в Украине

- День работников гидрометеорологической службы Украины

- День отказа от курения

- Всемирный день философии

- День запаха свежего хлеба

- День кузнеца ручной ковки

- День брызг

- День женского предпринимательства

- День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) в США

- День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) в США

Сегодня именины празднуют: Павел, Клавдия, Лука, Никандр, Варлаам, Афанасия, Виктор, Герман, Ефросиния, Александра, Матрона, Текуса, Евдоксий, Полактия.

Что происходило 19 ноября в прошлые годы

1190 - основан Тевтонский орден, монашеский рыцарский орден Римско-Католической Церкви основан в 12 веке, состоящий преимущественно из выходцев из «тевтонских» (восточно-немецких) земель. Орден принимал участие в крестовых походах за освобождение Палестины, сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы и распространении западно-европейских обычаев на ее территории.

1891 - В Германии продано первую игрушечную железную дорогу. Через несколько лет эта игрушка стала самой популярной в стране.

1916 - Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил Галычине автономию. Это произошло из-за желания императора помирить поляков с украинцами. В результате подписано соглашение между двумя посольскими представительствами. Однако начало войны не позволил ее реализовать.

1917 - С Быховской тюрьмы было организовано бегство генералов Деникина, Корнилова и Лукомского на Дон.

1919 - США выходит из Лиги Наций. Это произошло вследствие ратификации Версальского договора.

1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ходе него было окружено двадцать две дивизии немецкой, итальянской и румынской армий. Общая численность солдат составила около 330 тысяч.

1944 - Создание Коммунистической партии Закарпатской Украины. Партия выступила инициатором воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, а также декретов о переходе власти в Закарпатье от Чехословацкой СР к правительству Закарпатской Украины.

1969 - Легендарный бразильский футболист Пеле забивает свой тысячный гол на своем 909-м футбольном матче.

1978 - Секстанская акция, которая потрясла весь мирмассовое самоубийство членов секты «Народный Храм». В результате акции погибло 911 человек.

1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности

1989 - Почетное перезахоронения участников диссидентского движения, членов Украинской Хельсинской группы, а именно В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого.

1997 - Экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования «Колумбия». В команде космонавтов совершил свой полет и украинский космонавт Л. Каденюк.

2003 - Была подписана декларация о совместных действиях в Украине. Сторонами декларации выступили 4 основные политические силы к тому времени: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, блок Тимошенко и блок «Наша Украина».

2004 - Открытие музейно-культурного центра «Шедевры искусства Украины». Сама экспозиция была открыта в известном памятнике архитектуры Киевадома с химерами.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 ноября. Какие праздники будут завтра?

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