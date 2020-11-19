Гендиректора «Массандры» сделают сначала заместителем главы Ялты

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Депутаты Ялтинского городского совета 20 ноября планируют рассмотреть вопрос о назначении генерального директора винзавода «Массандра» Янины Павленко на пост первого заместителя главы администрации Ялты.

Об этом говорится в проекте повестке дня горсовета, опубликованном на правительственном портале Крыма.

Также депутаты рассмотрят назначение на должность заместителя главы администрации Артема Мальцева. Он исполнял обязанности главы города после смерти Ивана Имгрунта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко поучаствовать в конкурсе на пост главы администрации Ялты. Позже она сообщила о готовности подать документы.

Предыдущий глава Ялты Иван Имгрунт, которого в сентябре госпитализировали с пневмонией, умер 18 октября. Российские СМИ сообщали, что к смерти привели осложнения, вызванные коронавирусом. Чиновник из Краснодарского края России руководил Ялтой меньше года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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