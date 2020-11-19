Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму

В Республике Крым зарегистрировано еще шесть смертей от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в официальной статистике Минздрава республики.

Таким образом, с начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 228 человек.

За весь период распространения коронавируса на полуострове выздоровели 8673 человек, из них 398 были выписаны за прошедшие сутки. На амбулаторном лечении остаются 2554 крымчан, еще 2533 человек находятся на лечении в стационарах больниц. 25 человек наблюдаются в обсерваторах республики.

Ранее сразу в пяти районах полуострова зарегистрирован рост количества пневмоний. Как заявила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская, это может привести к скорой вспышке COVID-19.

Как сообщал ранее, за прошедшие сутки было выявлено 214 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Республике Крым зафиксировано 12947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зарегистрирован рост заболеваемости пневмониями. На полуострове зарегистрирован незначительный рост заболеваемости пневмониями по сравнению с прошлой неделей.

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