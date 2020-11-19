Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря

В Севастополе заканчивается стройка нового модульного блока для больных COVID-19 на территории инфекционной больницы. Ожидается, что его сдадут 10 декабря.

Сообщается, что строители уже переходят к отделке помещений. В ближайшие дни ожидается поставка лифтов для подъема пациентов на второй этаж, и рамок для дезинфекции, которые должны быть установлены на входе в каждый бокс.

«10 декабря этот блок на 34 бокса должен быть сдан. Это 68 новых полностью оборудованных коек с кислородом. Но, с учетом COVID-19 и возможных рисков, в каждой палате будет оборудовано по три кислородных подвода, чтобы при необходимости в палате можно было разместить по три человека. Получается, что в самом экстремальном варианте в этом модуле мы получим 120 коек, оборудованных кислородом», - сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Уточняется, что на данный момент в Севастополе действуют 610 «ковидных» коек, а после 10 декабря эта цифра увеличится до 730. Каждый день в городских больницах остается от 30 до 80 свободных мест для больных COVID-19, но, по словам Развожаева, ни одного отказа в госпитализации еще не было.

Также в планах властей города открыть на территории инфекционной больнице современную ПЦР-лабораторию, чтобы можно было диагностировать COVID-19 прямо так.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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